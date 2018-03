Debat: Alle har indflydelse

Kendte gedeavlere, ukendte iværksættere, store kanoner og alle mand på gulvet er valgt ind til indflydelse.

Allerførst tak til alle fremmødte til generalforsamlingen i går for Vores Faaborg & Egn, det er en glæde at så mange ikke er bare nysgerrige på, men reelt interesserede i det arbejde, vi nu begynder at folde ud for alvor.

Dernæst vil jeg gerne have lov at mane avisens overskrift fra i går i jorden - den, der antyder, at man kan stemmes uden for indflydelse i Vores Faaborg & Egn.

Der er forskel på ikke at vinde et valg til bestyrelsen - og at blive udelukket fra indflydelse.

Især i en forening hvis eksistensberettigelse er denne: at samle egnen. Gedeavlere og andre øboere inkluderet. Uanset hvem der på et givent tidspunkt har sherifstjernen på som bestyrelse.