Rudkøbing: Tre tidligere asylansøgere fra Langeland fortæller deres personlige historie skærtorsdag, 29. marts, i Pinsekirken - Kirken på Ringvejen. Foredraget begynder kl. 19.30. Parvin, Mohammed og Ali fortæller om deres lange og afgørende rejser fra islam og Iran til Langeland og den kristne tro. Parvin og den voksne søn Ali landede på asylcenter Holmegaard i sommeren 2013. Efter et kortere ophold i Sandholmlejren var de blevet flyttet til Langeland, og hurtigt derefter fandt de kirken på Ringvejen. De søgte begge meget for at finde vejen ind i den kristne tro. Det blev til mange og spændende måneders trosrejse, skriver Pinsekirken - Kirken på Ringvejen i en pressemeddelelse. I sensommeren 2015 kom familiefaren Mohammed som en del af den store flygtningestrøm op igennem Europa, og gensynsglæden var stor, da den lille familie blev forenet på Holmegaard. Sammen søgte de videre, og de er i dag alle tre afklarede kristne med en tung rygsæk fyldt med livserfaringer, der på samme tid er rige og smertefulde. Ali bor i dag i Odense og er i fast job. Parvin og Mohammed, der i dag kalder sig Michael, er på højskole, men stadig asylansøgere; Parvin nu på 5. år og Michael på 3. år. Siden Holmegårds lukning har de været på to andre centre. Skærtorsdag er på mange måder noget særligt i Pinsekirken. Dørene åbnes som sædvanligt med strikkeklub kl. 13 og LærDansk kl. 15. Fællesspisning af medbragt mad er ganske normalt i kirken og foregår kl. 17.30 med afsluttende nadver. /EXP