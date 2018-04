1 / 2

Tobias Bukkehave fremhæver George Lucas, manden bag "Star Wars"-filmene, som en verdensmester i at kunne bygge nye verdener med afsæt i en detalje. Som når man hører, at en af hovedpersonerne fra filmene, Han Solo, kan klare et Kessel-run på 12 parsec. Man ved ikke, hvad det er, men fantasien sættes i gang, og man begynder at se filmuniverset for sig. Foto: Katrine Becher Damkjær.