Smutture. Trap Danmark udgiver frem til 2021 et stort bogværk om Danmarks natur, historie og kultur. Når det er færdigt, vil landet være verdens bedst beskrevne nation. Magasinet Rejser laver med hjælp fra Trap Danmarks redaktion løbende punktnedslag i de 34 bind for at inspirere læserne til smutture i deres eget land.

Asserbo Plantage

Skovfyrrene i Asserbo Plantage strækker sig op over et fladt landskab af gamle havaflejringer og flyvesand. Fra 1500- til 1700-tallet blev området ramt af en voldsom sandflugt, som helt opslugte Asserbo og tvang folk til at flytte fra hus og hjem. Selv om sandflugten for længst var ophørt, da Asserbo Plantage blev etableret, titter sandet stadig frem mange steder i plantagen. Bøger om Danmark Trap Danmark udgiver frem til slutningen af 2021 en serie på 34 bind om samtlige 98 kommuner i Danmark. Derudover skabes der et omfattende digitalt univers med topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere og fra Trap Danmarks redaktion.



I abonnement koster bogværket 299 kroner pr. måned i 48 måneder eller kontant 12.775 kroner. Der er tilknyttet en række fordele, og abonnementet kan til enhver tid opsiges.



I løssalg koster et bind mellem 399,95 og 449,95 kroner (vejledende pris).



Udgivelsen af Trap Danmark, 6. udgave, er muliggjort med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.



Tekstuddrag og billeder på denne side er fra Trap Danmarks bind om Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Fredensborg Kommuner. Bindet udkommer maj/juni 2018.



Se mere på Trap Danmark udgiver frem til slutningen af 2021 en serie på 34 bind om samtlige 98 kommuner i Danmark. Derudover skabes der et omfattende digitalt univers med topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere og fra Trap Danmarks redaktion.I abonnement koster bogværket 299 kroner pr. måned i 48 måneder eller kontant 12.775 kroner. Der er tilknyttet en række fordele, og abonnementet kan til enhver tid opsiges.I løssalg koster et bind mellem 399,95 og 449,95 kroner (vejledende pris).Udgivelsen af Trap Danmark, 6. udgave, er muliggjort med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.Tekstuddrag og billeder på denne side er fra Trap Danmarks bind om Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Fredensborg Kommuner. Bindet udkommer maj/juni 2018.Se mere på www.trap.dk Den 370 hektar store plantage er en del af et sammenhængende plantagekompleks, som også omfatter Tisvilde Hegn og Liseleje Plantage. Asserbo Plantage består næsten udelukkende af gammel skovfyr med stedvis indplantning af gran. Skovbunden huser en helt speciel nåleskovsflora med sjældne planter som linnæa, mose-, klokke- og ensidig vintergrøn samt den klorofylløse snylterod.

Fra støberi til kultur i Frederiksværk

Centralt ved Torvet i Frederiksværk og som et vartegn for byen står Gjethuset, opført på initiativ af J.F. Classen i 1760'erne. Det monumentale hus, hvor der blev støbt kanoner, var sammen med Krudtværket en hovedhjørnesten i det militærindustrielle kompleks Frederiks Værk. Bygningen var omtrent faldet i grus i 1980'erne, da en genopbygning blev sat i værk. Gjethuset har siden 1990'erne fungeret som musik- og kulturhus. Andre eksempler på arkitekturen fra den tidlige industrielle periode i Frederiksværk er to solide kampestensbygninger på krudtværksområdet, nemlig Trækulsbrænderiet og Svovl- og Salpetermagasinet, hvori der blev fremstillet og behandlet råvarer til sortkrudt.

Danmarks største sø