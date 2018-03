Kerteminde: Står det til Kerteminde Cityforening handler fremtiden om at sætte fokus på at få Kerteminde sat på landkortet i forhold til handel.

- Vi er klar til at få markedsført Kerteminde Cityforenings medlemmer samt en masse aktiviteter. Vi har afsat over 450.000 kroner til aktiviteter og markedsføring i 2018, og bestyrelsen er i den grad klar til at få sat gang i Kerteminde, siger Jonas Nielsen, Den Gamle Købmandsgård, som på cityforeningens nyligt afholdte generalforsamling valgte som formand for endnu en periode.

Med 450.000 kroner kan cityforeningen glæde sig over at disponere over en rekordstor aktivitets- og markedsføringspulje.

Formanden så med tilfredshed tilbage på 2017:

- Vi har fået et flot nyt logo, som skal give cityforeningen en genkendelig identitet samt styrke fællesskabsfølelsen, Anja Y. Andersen blev ansat som assistent, og vi fik en helt ny hjemmeside, www.kertemindecityforening.dk. og vi kom på instagram og findes selvfølgelig også på Facebook. /EXP