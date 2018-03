1 / 6

Tidligere rådmand Steen Møller søger efter nyt job, men selv om han er ledig, er han næsten altid på farten og drikker gerne en kop kaffe sammen med folk, der kan gøre ham klogere på sin jobsituation.Det er næsten halvandet år siden, Steen Møller tog beslutningen om at stoppe i politik.- Det har aldrig været planen, at jeg skulle pensioneres fra politik. Det tæller også med, at jeg har tre teenagere, og jeg har enten været politiker og haft fuldtidsjob samtidig eller været fuldtidspolitiker hele deres liv. I perioder har vi skullet rejse på ferie for at være sammen som familie, og hvis vi ser fire år længere frem, ville en del af det at være familie være for sent, fortæller Steen Møller, der endnu ikke har fundet det rigtige job. Det er også med i overvejelserne, om han vil starte sin egen virksomhed.Foto: Vibeke Volder