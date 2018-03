Jobsøgende

Det er vigtigt at få konkretiseret, hvad man kan, og hvordan det kan bruges af andre, når man søger job. Steen Møller har i høj grad brugt sit netværk til at hjælpe med den opgave.

Det har været lidt af en rejse for Steen Møller at få beskrevet, hvad det egentlig er, han kan og vil.

- Hvis jeg kun fortalte, hvad jeg har gjort som rådmand, ville det let blive for langhåret. Det handler om at få det gjort konkret og forklaret på en måde, som virksomheder eller organisationer kan forstå, og hvor de kan se, at det er noget, de kan bruge.

Det spørgsmål har Steen Møller stillet sig selv, til flere personer i sit netværk og til rekrutteringsmedarbejdere for at få sat ord på, hvad andre mener, han kan, og som kan bruges, når han skal ud og søge job uden for den politiske arena.

Når der kun findes cirka 15 personer i Danmark med titlen rådmand, er der ikke mange, som ved, hvad sådan en laver, og så handler det om at gøre det konkret, hvad jobbet indebærer.

- Jeg kan ikke bare skrive rådmand og så forvente, at alle ved, hvad det er. Det er ikke som titel som for eksempel CFO, som kan overføres fra virksomhed til virksomhed, forklarer Steen Møller, der efterhånden er nået frem til en beskrivelse af, hvad han kan og vil.

- Det lyder måske lidt højtflyvende, men det handler om at kunne få mennesker fra forskellige sektorer til at arbejde sammen om et fælles mål.

Steen Møller fortæller, at han er fortaler for at tænke ud af boksen, men at det i denne sammenhæng har hjulpet ham at tænke i kasser. Tre kasser for at være mere nøjagtig.

- Det er en kasse, der handler om udvikling. Udvikling af organisation, af forretning og af projekter. Det gælder for eksempel med Veteranhjemmet, hvor jeg har været med helt fra idéen opstod, til at fundraise, og nu hvor vi er i gang med at bygge, fortæller han.

Den anden kasse rummer public affairs, som Steen Møller har arbejdet med som rådmand, og den sidste kasse hedder beskæftigelsesområdet, fordi det er et område, som Steen Møller er kommet til at holde af at arbejde med.

Det er noget af det, der er blevet tid til at tænke over.

- Det har den selvvalgte tænkepause har givet ro til at blive skarp på, og så er jeg glad for, at jeg har fået tid til at få læst, så jeg kan få sat lidt teori på de ting, jeg har arbejdet med, men som jeg ikke nødvendigvis har haft ord for, forklarer han.