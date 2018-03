Netværk

- Jeg har for eksempel været i København for nylig for at drikke kaffe med en rekrutteringsmedarbejder, fordi hun havde opdaget mig på LinkedIn. Det er noget af det, jeg bruger tid på nu, og det virker til at være givet godt ud.

- Her har jeg oplevet LinkedIn som et fantastisk stærkt redskab til at komme længere ud, selv om mit eget netværk er pænt stort i forvejen, fortæller han.

I sin jagt på drømmejobbet holder Steen Møller øje med traditionelle jobopslag, hvad rekrutteringsfirmaer slår op, og hvad der dukker op på LinkedIn.

Og så lader han gerne et ord falde om sin jobsituation, når han er ude til møder.

- Jeg er meget klar i forhold til mit netværk og siger gerne: hold øje, og hvis I ser et eller andet, hvor I tænker, at det er mig, så sig til, fortæller Steen Møller.

I det hele taget er Steen Møller meget åben omkring, at han søger job.

- Jeg fik at vide af én, at det var fedt, at jeg har skrevet på LinkedIn, at jeg er jobsøgende, og at jeg ikke må lade være med at putte med, at jeg søger job, siger Steen Møller.

- Rådet lyder på, at jeg skal lade det stå på LinkedIn, også selv om der måske går noget tid, for ellers tror folk, at jeg har fået job, og så er jeg ikke top of mind, hvis de støder på det ideelle job til mig. Så det er et råd, jeg i den grad har taget til mig. Det handler om at stå ved, at man søger et job.

Og indtil det rigtige job dukker op, har Steen Møller tænkt sig at tage ja-hatten på.

- Jeg er før i min karriere blevet overrasket over, hvor jeg er havnet henne, og derfor har jeg også hele tiden været tydelig omkring at være åben. Vær åben og lyt til, hvad der byder sig, for det, andre ser, at du kan, er måske ikke det, du selv har stående først for, siger han.