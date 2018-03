Nyborg: De er over 45 meter i højden og omkring en meter i diameter. 30 douglasgraner fra Sønderskoven ved Silkeborg og Rold Skov i Himmerland bliver i disse dage fældet til et ganske særligt formål. Granerne skal bruges til en storstilet restaurering og udbygning af Nyborg Slot på Fyn, hvor de kommer til at udgøre en markant del af konstruktionen i en ny genoprettet fløj på kongeslottet, hvor der også var en fløj i slottets storhedstid for knap 500 år siden.

- Det hører til sjældenhederne, at vi fælder nogle af vores kæmpestore træer, og det sker kun til helt særlige formål. Derfor passer vi nu godt på dem, og selv om vi nu fælder nogle af de store træer, vil der være store douglasgraner i skoven i mange år endnu I Naturstyrelsen er vi glade og stolte over at kunne levere træ til et nationalt klenodie som Nyborg Slot. Her vil det unikke træ blive en vigtig del af formidlingen af et stykke danmarkshistorie, siger skovrider Søren Hald fra Naturstyrelsen i Søhøjlandet ifølge pressemeddelelsen.

Træerne bliver fældet med motorsav, da de er for store til, at skovningsmaskinerne kan håndtere dem. Når træerne er fældet og opskåret, skal de lagres 1,5 år under halvtag på savværket, før træet er klar til at blive brugt i byggeriet på Nyborg Slot.