Flere EU-lande er på vej med diplomatiske sanktioner over for Rusland i kølvandet på giftangreb i England.

Danmark er klar til at tage nye rent danske skridt mod Rusland efter giftangrebet i Salisbury.

Det fastslår statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fredag ved ankomsten til andendagen på EU-topmødet i Bruxelles.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vil fredag klokken 10 orientere Udenrigspolitisk Nævn om situationen.

Det sker, efter at statsministeren har orienteret ham om debatten på EU-topmødet torsdag aften.

EU har besluttet at hjemkalde sin ambassadør i Moskva til konsultationer i Bruxelles i en måned.

Beslutningen kommer, efter at EU-lederne på topmødet har erklæret sig enige med briterne i, at Rusland højst sandsynligt er ansvarlig for giftangrebet 4. marts.

- Og så vil regeringen over de kommende dage tage stilling til, hvordan - ikke om - men hvordan Danmark kan yde et bidrag, siger Lars Løkke Rasmussen.

Den irske premierminister, Leo Varadkar, bekræfter, at flere EU-lande i de kommende dage er på vej med diplomatiske sanktioner over for Rusland.

- Vi vil i Irland lave en sikkerhedsvurdering af diplomater. Vi kommer ikke til bare tilfældigt at udvise diplomater, siger Varadkar.

- Vi vil træffe en beslutning en af de første dage i næste uge, siger han.

Lars Løkke Rasmussen bekræfter, at EU-landene har diskuteret muligheden for at udvise russiske diplomater og hjemkalde ambassadører.

- Det er jo et af de instrumenter, der var til diskussion i går (torsdag, red.). Men det er jo ikke noget, man bare gør, siger Lars Løkke Rasmussen.

Giftangrebet i Salisbury var rettet mod den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter, Julia.

De er begge stadig indlagt i alvorlig tilstand.

Rusland har hele tiden afvist at have noget med angrebet at gøre.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, kritiserer Storbritannien for at opfordre de andre EU-lande til at tage skridt over for Rusland.

Lavrov siger ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at den britiske regering "febrilsk søger at få sine allierede til at tage konfrontatoriske skridt" mod Rusland.