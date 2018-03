Debat: Endelig søger flere unge ind på erhvervsskolerne

Synspunkt: Så er der endelig lidt godt nyt om erhvervsuddannelserne. I år har 19,4 procent af eleverne i 9. og 10. klasse søgt ind på en erhvervsuddannelse mod 18,5 sidste år. Det falder på et tørt sted, hvor søgningen er faldet helt fra 31 procent i 2001. Der er lang vej op til tidligere tiders niveau, men det kan være her, det vender.

Der har været gjort meget de senere år for at tale erhvervsskolerne op og gøre opmærksom på de mange fordele ved at vælge en erhvervsuddannelse. Eksempelvis er det blevet tydeligt italesat, at står man med en erhvervsuddannelse, er der rigtig stor efterspørgsel på ens kompetencer, så man praktisk talt kan vælge og vrage mellem arbejdsgivere og næppe bliver arbejdsløs i mange år frem.

Herudover er der særdeles gode vilkår for at starte som selvstændig og blive herre i eget hus. Og endelig kan man vælge at læse videre, hvis man senere i livet vil i en rent boglig retning. De argumenter er sandsynligvis begyndt at hænge ved. Arrangementer som DM i Skills og priser som Metalindustriens Lærlingepris og Guldmedaljen har alle været med til at kaste et mere positivt skær.

Men hvad det reelt er, der har gjort det, er ikke til at sige med sikkerhed. Men lad os håbe, at det er det første tegn på, at udviklingen er ved at vende. For det har Danmark hårdt brug for. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kommer vi til at mangle 70.000 faglærte i 2025. En undersøgelse fra Danmarks Vækstråd peger endda på, at vi kommer til at mangle op mod 85.000 faglærte i 2025.

Som brancheorganisation, der repræsenterer håndværks- og industrivirksomheder, hører vi hver dag om virksomhedernes udfordringer med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Senest har en undersøgelse i vores erhvervspanel vist, at 70 procent decideret må sige nej til ordrer på grund af mangel på arbejdskraft. Det koster vækst og velstand for Danmark.

Vi har derfor hårdt brug for, at søgningen til erhvervsskolerne vil stige i de følgende år. Derfor er det også vigtigt, at vi alle sammen støtter op om udviklingen. I Arbejdsgiverne har vi en målsætning om, at 10 procent af de ansatte i vores medlemsvirksomheder skal være lærlinge i 2020. Det mål er vi godt på vej til at nå. Men det er vigtigt at alle bidrager. Derfor ser vi frem til, at de helt store virksomheder i højere grad giver en hånd med, når det handler om at uddanne næste generation.