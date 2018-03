Debat: En fantastisk service

Synspunkt: Jeg bliver harm og gal, når jeg ser hvordan syge medborgere bliver behandlet i dagens Danmark. Vores sundhedspersonale hænges ud i pressen og idømmes bøder og straf, det skyldes deres urimelige arbejdsvilkår og stressede hverdag.

Jeg blev selv tilkendt førtidspension i 2003, på grund af stress og udbrændthed. Jeg undgik kun arbejdsprøvningen på grund af en dygtig psykolog, psykiater og en meget god læge og en fair behandling i min daværende kommune, Årslev Kommune. Det har været 15 år med op og nedture og ikke været uden omkostninger for min familie og mig.

Jeg havde aldrig kunnet klare et job.

Nu er jeg desværre også blevet cancerpatient, og ser hvor urimelige arbejdsbetingelser personalet har på OUH og Svendborg Sygehus. De yder os patienter en yderst kærlig og omsorgsfuld behandling.

Den 22. oktober 2017 blev jeg akut indlagt på Svendborg Sygehus med høj feber. Min svigerdatter og jeg fik en super behandling af en ung læge på 28 år, han forstod mit behov for, at jeg gerne ville hjem og være noget for mine børnebørn. Jeg blev tjekket i hoved og r.., han fandt ud af, hvad jeg kunne tåle af antibiotika, der blev lagt et drop med det samme, så jeg havde en mulighed for at komme hjem næste dag (hvilket jeg også gjorde) inden jeg blev overført til OUH.

Det var ikke kun den unge læge, der ydede en fantastisk service. Vagtlæge, sygeplejersker, ambulancechauffører m.m. Jeg er dybt taknemlig, når jeg ser hvilke urimelige arbejdsvilkår, de har.

Jeg har også stor glæde af at få taget blodprøver i Svendborg, hyggeligt torv og super personale (i Odense er det meget syge patienter i kælderen under afd. R).

Vagtlægerne har vi også stor ros til. De er meget omsorgsfulde og grundige. De reddede min mands liv i 2014, da han fik flere blodpropper i lungerne. Vagtlægen ringede tilbage for at høre, hvordan han havde det. Som patient føler man sig i trygge hænder i Svendborg.

Jeg har også for nylig haft kontakt med socialforvaltningen/Borgerservice, hvor jeg kun har mødt varme og medfølelse. Hjemmeplejen har jeg også stiftet bekendtskab med i forløbet. Her mødte jeg også varme, forståelse og handlekraft trods travlhed og restriktioner.

Som god socialdemokrat er det jo kun en glæde for mig, at Svendborg Kommune nu atter er "rød", og vores borgmester Bo Hansen går ind for de brede forlig i byrådet. Vi er helt trygge ved at bo i Svendborg Kommune.

Så kære regering, stop jeres skuespil på Borgen, husk alle jeres valgløfter. I har skåret helt urimeligt, det er nemt at give gaver og love flere varme hænder m.m.

Vær dog ærlig og indrøm, at det er jeres skyld, at de har disse urimelige arbejdsvilkår, så gør da noget ved det eller forlad taburetterne og udskriv valg.

I magter jo ikke opgaven, at regere vores land på en ansvarlig måde.