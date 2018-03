Velkommen på Bagsiden

- Man forstår da godt, at Karsten Lauritzen siger tak. Men mon dog Anders Dam har flere penge, efter at være blevet flået sådan i skat? Og behøver vi andre også betale - når der nu er kommet så mange penge i kassen? spørger Lilly Sørensen, V. Skerningen. Her på Bagsiden er vi mere nysgerrige efter at vide, hvem de otte er, der tilsyneladende har flere penge. Set i Jyllands-Posten. (hafa)