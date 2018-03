Jeg deler ikke Johnny M. Rasmussens sortsyn, når han 23. marts postulerer, at det vil være en nedslagtning af Danmarks Radios budget, hvis det reduceres med 20 procent, hvilket ifølge JMRs verdenssyn vil gå ud over den dybdeborende journalistik m.m.

Hvor ved JMR det fra?

Det er ikke nogen tommelfingerregel, at kvantitet absolut er forudsætningen for kvalitet. For der er også noget, der hedder ressourcespild, hvilket i høj grad godt kan være tilfældet i DR.

Jeg læser JMR's udsagn som et forsvar for en kultur, som der må gøres op med, for at vi kan få et nyt medieforlig, som giver bedre public service og et bedre fundament for alsidighed, som sikrer demokratiet.

Modstand mod forandringer ser man mange steder. Typisk hos skolelærerne, når de skal undervise mere i arbejdstiden.

Nu skal offerrolle-modellen køres frem, men ville det ikke være bedre, hvis Socialdemokraterne melder sig på banen og går med i et bredt medieforlig?

Den noget syge kultur har blandt andet sit udspring i tidligere undervisningsminister Ritt Bjerregårds udtalelse om, at det, ikke alle kunne lære, skulle ingen lære. Derfor ser vi i dag flere privatskoler som et udtryk for forandring.

Der er sikkert en grund til, at regeringen og Dansk Folkeparti er kommer frem til en 20 procents nedskæring på DR's budget.