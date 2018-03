Ældrepleje

Fredericia: Ofte skal politikere lede efter besparelser. Men lige nu sidder byrådets senior- og handicapudvalg med den modsatte opgave: Kommunen kan få 4,6 millioner kroner fra en statslig pulje til ældrepleje, og nu skal politikerne finde ud af, hvad pengene skal bruges på.

- Det er en dejlig opgave. Den er vi meget glade for, siger udvalgsformand Susanne Bjerregaard Mørck (S).

“ Pengene kan bruges bedst på plejecentrene. Jytte Buch, næstformand i Seniorrådet

Udvalgets fem medlemmer er enige om, at pengene skal bruges til varme hænder i ældreplejen. Men hvilke, hvor mange og hvornår er ikke afgjort endnu.

Puljen er årlig fra 2018-2021, hvorefter beløbet bliver en del af bloktilskuddet. Der er med andre ord ikke tale om en engangs-oplevelse men et tilbagevendende beløb, som kan bruges til en fast bemandings-opjustering i hjemmeplejen, plejehjem og friplejeboliger.

For at få adgang til puljepengene skal kommunen ansøge senest 1. april, så udvalget har kun nogle få dage til at beslutte sig. Hvis kommunen kommer for sent med sin ansøgning, sendes Fredericias del af pulje-kagen videre til andre kommuner.