Lederen i Fyens Stiftstidende 22. marts fortæller om Odense Letbane og dens herligheder i fremtiden.

Lederen nævner bl.a. at Odense Byråd enstemmigt har sagt ja til letbanen, og det er ganske korrekt, men på hvilket grundlag traf byrådet beslutningen? En udredningsrapport fra 2013, som i meget væsentlig grad er blevet ændret betydeligt, siden beslutningen blev truffet, men det nævner lederen intet om. Hvorfor?

Overvældende opbakning? Hvor har lederen den viden fra? Hvis det er fra Odens Letbanes analyse af projektet, har avisen jo selv oplyst, at den er spurgt folk og firmaer, som bor langs linjeføringen, 400 borgere og 200 virksomheder. Er det en repræsentativ del af byens borgere? Nej, det er det ikke. Lav en analyse for jeres regning med et repræsentativt analysegrundlæg, ikke den af Odense Letbane betalte. Som man siger: Den, der betaler musikken, bestemmer, hvad der skal spilles.

Det er underligt, at lederen ikke nævner driftsøkonomien. Hvad kommer det til at koste i tilskud til Odense Letbane fra 2020? Det springer avisen ganske let og elegant henover, hvilket avisen flere gange har gjort, når jeg har henvendt mig med problemer omkring beregningerne for driften. Hver gang har jeg fået svaret, at det er forudsætninger, du kommer med. Det er korrekt, for hele letbaneprojektet bygger på forudsætninger. Det grundlag, som byrådet traf beslutningen om Odense Letbane på, var jo også bygget på forudsætninger, så man kan vel godt efter talrige aktindsigter gøre opmærksom på klokkeklare fejl i disse forudsætninger, som åbenbart ingen i det daværende byråd fandt interessante.

Avisen burde tage fat i hele projektet og komme med dokumenterede regnestykker, der viser, hvor meget det kommer til at koste borgerne i Odense at drive Odense Letbane, så vi som borgere kan få indblik i alle aspekter i Odense Letbane, set fra en neutral side og ikke kun avisens leders holdning til Odense Letbane.

Hvor mange omkostninger i forbindelse med byggeriet af letbanen bliver fedtet af på By- og Kulturforvaltningen? Hvad har udgiften til omlægningen af fjernvarme, vand og el kostet? Det er jo en omkostning, som pålægges os forbrugere.

FS, der er nok at tage fat på.