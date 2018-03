Regeringen har luftet ideen om en bil-bro over Kattegat for at forbinde Jylland og Sjælland. Den vil kunne betale "sig selv" via brugerbetaling på bare 32 år. En samtidig togforbindelse vil gøre projektet urentabelt.

Men straks er DSB-tilbederne på banen og kræver lige konkurrence, da det ellers vil koste DSB mange kunder. Men uden gigantiske subsidier og uden, at man samtidig giver bilisterne en kæmpe klods om benet i form af to-cifrede milliard-afgifter hvert år, har DSB slet ikke en chance. DSB er ikke konkurrencedygtigt.

Togdrift, som den DSB driver, er forældet og slet ikke fleksibelt og kost-effektivt nok, og nu hvor bilerne bliver mere og mere miljøvenlige, er også den fordel væk. Indse det dog: DSB og togdrift er ikke fremtiden. Det er fortiden, og hyggeligt nok for det. Men det skal ikke stoppe vores land i at udvikle sig.