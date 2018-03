Bøger: Man kunne kalde dem "Hans Kirks fravalgte". Men d. Phil Morten Thing og forlægger Steen Piper har valgt en mere positiv titel: "Erindringsfortællinger".

Og det er lige, hvad der er tale om. 14 short-stories, som Hans Kirk skrev undervejs i sit store forfatterskab. Men det med det "fravalgte" holder også stik. For der er tale om de noveller, den store forfatter valgte ikke at tage med, da han udgav sin fremragende samling "Skyggespil".

Men fravalget skyldtes ikke mangel på kvalitet og heller ikke, at forfatteren ikke med glæde stod ved fortællingerne. Men på en måde var fravælgelsen politisk betinget. Hans Kirk, erklæret kommunist, ville med "Skyggespil" fortælle, hvorfor og hvordan en ung mand fra et borgerligt miljø i Vestjylland valgte kommunismen. Og i denne overordnede historie syntes Kirk ikke, alle novellerne passede ind. De strittede i for mange retninger. De ville sløre budskabet. Så han valgte dem fra.

De har dog alle været trykt - i forskellige magasiner og ugeblade. De har bare ikke været i bogform.

Det er de nu. Dr. Phil Morten Thing, der har skrevet den store Kirk-biografi, har samlet novellerne, og forlægger Steen Piper, forlaget Hovedland - og selv med socialistisk tankegods i bagagen - står for udgivelsen.

Der er god grund til at takke såvel Thing som Piper. For der er absolut tale om noveller, der bør findes i bogform. Og det er på tide, der skabes ny interesse for Kirks forfatterskab. For nogle måneder siden skrev vi her i Bogkassen om Kirk og "Daglejerne", en af hans store romaner - og reaktionen fra læserne viste, at Hans Kirk fortsat har et stort, engageret publikum.

Nu er der så 14 noveller at glæde sig over. Novellerne er vidt forskellige, men har det til fælles, at der er tale om erindringsglimt - set af en trænet iagttager og fortalt med en stor forfatters pen.

Det er en skøn bog, der giver dejlige stemninger fra en svunden tid, hvor livet nu og da var enkelt som en børnesang. Det kunne være hårdt. Men der var fælleskab, og man kunne finde ro. I dag kan man kommunikere med hele verden via vores mobil. Men vi har også mistet noget.

Læserne af "Erindringsfortællinger" får også Morten Things forord, der på ganske lidt plads siger meget om Kirk. Bogen slutter med en kort, klar oversigt over de enkelte novellers historie.

Hele bogen er på 144 sider fra forlaget Hovedland.