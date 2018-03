En gruppe ambulancereddere har efter flere utilfredsstillende overenskomster fået nok.

Derfor bryder de nu med 3F og FOA og stifter Reddernes Fagforening.

Utilfredsheden skyldes blandt andet overenskomsten i 2017, som blev stemt igennem, selv om 87 procent af privatansatte reddere stemte nej.

Det forklarer Rune Elton Rasmussen, der er redder og formand for Reddernes Fagforening.

- Grundoverenskomsten var, at man kunne få rådighedsvagter, hvor man skulle stå til rådighed, men først fik løn, når man blev kaldt på arbejde.

- Redderne føler, at de gik op i arbejdstid og ned i løn, siger han.

Han peger også på, at ambulanceredderne føler, at de bliver spillet ud mod hinanden ved udbud, hvor den ene overenskomst prøver at underbyde den anden.

Reddernes Fagforenings mål er derfor en fælles brancheoverenskomst for alle reddere.

3F og FOA, som redderne for nuværende er organiseret i, repræsenterer flere forskellige brancher.

Et forbund kun for reddere vil derfor kunne forhandle bedre overenskomster til denne faggruppe, mener Rune Elton Rasmussen.

- Vi kan i hvert fald forsøge at forhandle mere detailspecifikt, så overenskomsterne er bedre skruet sammen til folk, der kører ambulancer.

- Så skal man ikke tage højde for alle mulige brancher, der kan have helt andre arbejdsvilkår, siger Rune Elton Rasmussen.

1600 ambulancereddere har bidraget økonomisk til oprettelsen af Reddernes Fagforening, som er lavet i samarbejde med Det Faglige Hus.

Det er lige knap halvdelen af redderne i Danmark.

Rune Elton Rasmussen håber, at mange melder sig ind i fagforeningen, når det fredag bliver muligt.

- Vi har lagt vores regnskab relativt konservativt, så vi skal have 500 medlemmer for at køre rundt.

- Men på sigt vil vi jo gerne have så mange som muligt. Jo hurtigere vi bliver mange, jo hurtigere kan vi også begynde at påberåbe en overenskomst, siger han.