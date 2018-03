Fredericia: Fredericias ældste advokatfirma, Fredericia Advokaterne, som består af advokaterne Marianne Bitsch, Jens Brusgaard, Esben Bjerregård og Dorte Geest Aagaard, der hidtil har drevet advokatforretning fra adressen Høgevej 4 i Fredericia, bliver fra fredag den 23. marts en del af Trolle Advokatfirma.

- Det er en stor glæde, at Trolle Advokatfirma nu kan byde velkommen til fire advokater og fem advokatsekretærer fra Fredericia Advokaterne. På én dag bliver vi nu ca. 30 procent større og vil på alle parametre være det største advokatfirma i både Fredericia og Middelfart, udtaler advokat Steen Jørgensen, Trolle Advokatfirma, i en pressemeddelelse.

Umiddelbart efter påske, det vil sige fra den 3. april 2018, vil advokater og sekretærer fra Fredericia Advokaterne betjene kunder fra den nye adresse hos Trolle Advokat-firma på Vesterballevej 25 i Fredericia.

- Vi er meget glade for, at vi nu får mulighed for at blive en del af Trolle. Hos Trolle Advokatfirma bliver vi tæt på 50 medarbejdere og det giver os optimale muligheder for fortsat specialisering, teams, kollegial erfaringsudveksling, lyder det i pressemeddelelsen fra advokat Jens Brusgaard, tidligere Fredericia Advokaterne.