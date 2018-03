Theresa May har på topmøde i Bruxelles orienteret EU-lederne om giftangrebet i den sydengelske by Salisbury.

EU-lederne er enige med den britiske regering i, at det højst sandsynligt er Rusland, der er ansvarlig for giftangrebet i Salisbury.

Det skriver EU-præsident Donald Tusk torsdag på Twitter under EU-topmødet i Bruxelles.

- Det Europæiske Råd er enig med den britiske regering i, at det højst sandsynligt er Rusland, der er ansvarlig for Salisbury-angrebet, og at der ikke er nogen anden sandsynlig forklaring, skriver Donald Tusk.

I en udtalelse fordømmer EU-toppen i de stærkest mulige vendinger angrebet i den sydengelske by.

- Vi er ubetinget solidariske med Storbritannien i lyset af denne alvorlige udfordring for vores fælles sikkerhed, hedder det.

Adskillige EU-lande diskuterer ifølge den britiske avis Financial Times en koordineret udvisning af russiske diplomater som svar på giftangrebet i den sydengelske by.

Mindst fem lande - Frankrig, Polen, Estland, Letland og Litauen - overvejer ifølge avisen at udvise russere i solidaritet med Storbritannien.

Litauens præsident, Dalia Grybauskaite, sagde ved ankomsten til topmødet, at Litauen meget vel kan vælge at udvise russiske diplomater.

- Vi vurderer alle sammen lignende skridt. Det gør jeg også selv som præsident i Litauen, sagde hun.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ville før debatten på topmødet torsdag aften ikke sige, om Danmark er på vej til at udvise russere.

- Jeg synes ikke, at der er brug for, at vi som enkeltland pludselig begynder at agere, sagde statsministeren.

- Skal der tages yderligere skridt, skal de tages, synes jeg, kollektivt. For så har de størst mulig effekt, sagde han.

Men briterne er ikke i tvivl om dansk opbakning og dansk solidaritet, lød det fra statsministeren.

Storbritannien og Rusland har i kølvandet på forgiftningen udvist 23 af hinandens diplomater.

Den britiske premierminister, Theresa May, har på topmødet orienteret de øvrige EU-ledere om giftangrebet.

Det ramte 4. marts en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter.

Ved sin ankomst til topmødet sagde Theresa May, at "Rusland arrangerede et skamløst og hensynsløst angreb mod Storbritannien, da de forsøgte at dræbe to mennesker på gaden i Salisbury".

- Det står stadig mere klart, at truslen fra Rusland ikke respekterer grænser, sagde Theresa May.

- Det er led i et mønster af russisk aggression mod Europa og vores nærmeste naboer fra det vestlige Balkan til Mellemøsten, sagde hun.

EU-lederne vil på baggrund af giftangrebet styrke deres fælles forsvar mod kemiske, biologiske, radiologiske og atombaserede trusler.

Topmødet beder EU-Kommissionen og EU's udenrigschef, Federica Mogherini, om at lægge en plan for, hvordan det kan ske.