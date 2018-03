FODBOLD: Det lignede indimellem mere end bar med slagsmål af den karakter, man kender fra diverse spaghetti-westerns, hvor det bliver alvor, når spejlet bag bartenderen skydes i stumper og stykker.

Men Danmark fik da afprøvet en modstander med andre præferencer end normalt med sjæle i mere end flammer, men danskerne var ikke kølige nok til at gøre det til mere end en smal sejr.

Panama så ganske vist tynd ud i papirerne, men første halvleg blev en ørkenvandring af det længere. Mellem-amerikanerne parkerede sig solidt på banen i en 5-4-1-opstilling og brugte meget energi i duellerne og lod af og til temperamentet flamme unødigt. Det er nok ikke noget dårligt bud, at Panama kan løbe ind i et par røde kort i VM-puljen med England, Belgien og Tunesien.

Det kneb for danskerne at spille hurtigt nok, men fandt dog ofte let mellemrummet, som det hedder i mere moderne fodboldsprog.

Panamas mandskab var kendetegnet ved fysiske store spillere og et par spirrevipper, der snurrede lidt rundt om sig selv.

Simon Kjær og Mathias Zanka Jørgensen havde ingen problemer med panamesernes store skur af en targetspiller Blas Perez. Den 37-årige kæmpe har været i flere klubber, end der er skibe i Panama-kanalen. I øjeblikket opholder han sig i Guatemala hos Municipal og han engang spillet for Hercules i den spanske Segunda Division og hos FC Dallas.

Han sprang så straks i anden halvleg ind i den fremadstormende Kasper Schmeichel lige udenfor feltet og efter en masse ophidselse og tænders gnidsel fik Perez rødt kort for udåden.

Lille Edgar Barcanes så hurtig ud og blev snydt for et frispark udenfor feltet, mens muskelmanden Adolfo Machado holdt sammen på forsvaret - og stod for Horsens-elementerne i spillet - de lange bolde og de ditto indkast.