Fynboerne fryses ikke ud af arbejdsmarkedet, selv om teknologien trappes op. Men mange skal regne med at arbejde i andre roller - især på egen hånd. Sådan lød et par budskaber ved en forårskur på Erhvervsakademiet Lillebælt torsdag, der havde fokus på fremtidens arbejdskraft.

Fremover kommer langt flere til at skulle arbejde selvstændigt. I alle former for job.

Sådan lyder vurderingen fra Jesper Buch, stifter af Just Eat. Torsdag tog han del i et arrangement om fremtidens arbejdskraft på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. Dagen efter at Finansministeriet udsendte en fremskrivning der viste, at beskæftigelsen fortsætter med at stige, og på visse områder aldrig har været højere. Det ændrer imidlertid ikke på, at mange brancher er i en brydningstid.

Vær forberedt på fremtidens arbejdsmarked - Det gælder om at have tro, arbejde hårdt og have evnerne. Mit tip er at blive god til noget smalt, men dybt. Bliv en ekspert. Det lyder måske lidt kedeligt, men det er sådan, det er, mener Jesper Buch, stifter af Just Eat.- Jeg er ikke specielt velbegavet, men jeg arbejder pisse hårdt, så hvis jeg kan, så kan alle, sagde han til tilhørerne torsdag eftermiddag.

Og hvor skulle man ellers diskutere det emne end på et erhvervsakademi fyldt med næste generation af arbejdskraft. For hvordan forbereder man dem på et marked, som konstant forandrer sig?

- Udviklingen sker så hurtigt, at vi hele tiden skal passe på med ikke at undervise i for tidsspecifikke ting og kompetencer. Vi skal lære de studerende at lære, så de hele tiden kan videreudvikle sig selv, sagde rektor ved Erhvervsakademiet Lillebælt, Jens Mejer Pedersen.

“ Jeg har en forestilling om, at hele den der freelance-verden bliver kæmpestor på længere sigt. Jeg tror, at flere og flere går den selvstændige vej, og at vi vil se færre og færre på lønningslisten og flere og flere, der sender fakturaer. Jesper Buch, stifter af Just Eat.

- Det er en udfordring at følge med, når teknologien betyder, at der sker så store ændringer. Der bliver efterspurgt nye kompetencer hele tiden, sagde han.