Byrådet udstedte torsdag en garanti for, at de områder i Kerteminde Kommune, som rammes af en eventuel lockout, kan regne med at få lønkronerne igen

- Ingen af os ønsker en storkonflikt. Det gør Enhedslisten heller ikke. Vi håber selvfølgelig, at man når frem til et forlig. Men hvis vi alligevel kommer ud i en storkonflikt skal kommunen ikke kunne drage økonomisk fordel af den besparelse, man har på lønkroner. Jutta Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten

På et byrådsmøde torsdag lød et forslag fra Enhedslisten, at kommunen fastfryser den besparelse, der opnås, når der ikke skal udbetales løn til de offentligt ansatte i lockout-perioden. Partiet bad byrådet forholde sig til følgende scenarier: At lønnen enten udbetales i form af et engangs-eftervederlag til de berørte medlemmer, eller at pengene øremærkes til de områder, der har været berørt under konflikten. Det kan være i form af normeringer eller efteruddannelsespuljer, skriver partiet i indstillingen.

- Ingen af os ønsker en storkonflikt. Det gør Enhedslisten heller ikke. Vi håber selvfølgelig, at man når frem til et forlig. Men hvis vi alligevel kommer ud i en storkonflikt skal kommunen ikke kunne drage økonomisk fordel af den besparelse, man har på lønkroner, lød det blandt andet fra Jutta Nielsen (EL).

Til stor overraskelse for Jutta Nielsen nåede politikerne omkring bordene dog knap at forholde sig til forslaget, før borgmester Kasper Olesen (S) præsenterede sit eget ændringsforslag, som lå klar på bordet foran dem. Her opfordrer byrådet alle parter i konflikten til at finde en snarlig løsning, og man udstikker samtidig en garanti om, at de berørte områder i kommunen vil få dækket et eventuelt efterslæb:

"Såfremt konflikten resulterer i en strejke eller lockout vil byrådet, efter konfliktens ophør, tage stilling til anvendelse af de sparede lønudgifter. Byrådet garanterer, at de områder, der ved eventuel konflikt står med et efterslæb vil blive prioriteret."

Efter en kort debat kunne alle byrådsmedlemmer på nær Jutta Nielsen stemme for. Hun var tydeligvis overrasket - og en smule indigneret over, at Enhedslistens forslag ikke engang blev ført til afstemning, og hun undlod derfor helt at stemme.