Tarup/Paarup måtte tage til Kolding med ialt syv reservespillere. Derfor var TPI-træner Thomas Reeh pænt tilfreds med især indstillingen fra reserverne, der i anden halvleg kæmpede forbilledligt, og i slutminutterne tæt ved at indhente Koldings store halvlegsføring. Et 4:2 forsvar tog brodden af Koldings skytter, der i anden halvleg blev holdt nede på rekordlave seks scoringer. Den tidlige landsholdsspiller Rikke Schmidt i Kolding-målet viste i slutfasen noget af tidligere tiders styrke, da TPI var ved at få kontakt. Topscorer for TPI, Mia Kolling 8. (KAI)