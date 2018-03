Tidligere Odense-borgmester Anker Boye fik torsdag aften endnu mere grund til at se lyst på tingene. Under erhvervsorganisationen Fynsk Erhvervs topmøde i Svendborg blev han tildelt Optimistprisen 2018

Ifølge Fynsk Erhvervs formand, Jørgen Dirksen, får Boye prisen, fordi han har været borgmester under Odenses seneste års udvikling.

- En transformation, som igennem de seneste 10 år har udmøntet sig i omfattende investeringer over hele byen: På havnen og ikke mindst i omdannelse af Thomas B. Thriges Gade til genskabelsen af det byrum, der gik tabt med etableringen af den store færdselsåre tværs gennem centrum. Også letbanen er 'dit projekt' - mon ikke vi skal foreslå, at du også lægger stemme til - ligesom Jørgen Leth gør det i letbanen i Århus: "Næste stop Albanigade", sagde Dirksen.

Nogle vil måske finde begrundelsen kuriøs, hvis man husker på, at Fynsk Erhverv for få år siden var stærkt imod lukningen af Thomas B. Thriges Gade.

Jørgen Dirksen bemærkede også, at Boye er forblevet en ukuelig optimist og holdt fast i svære beslutninger, selv om han har fået kritik:

- Du har igennem årene bevist, at du er en dygtig politiker. Du har formået at samle byrådet omkring de store beslutninger. Det har vi sat stor pris på i Fynsk Erhverv, da det er vigtigt for borgere og virksomheder, at der er klarhed omkring retning og rammer.

Anker Boye kvitterede for prisen med en frisk kommentar, der - måske, måske ikke - havde indbygget en kommentar til Fynsk Erhvervs kovending i forhold til Thomas B. Thriges Gade-projektet:

- Jeg glæder mig over, at I er aktive og positive mennesker i Fynsk Erhverv. Lov mig nu at sparke brokkehovederne bagi! Det er jer, Fyn skal leve af. Tak for prisen!

Med Optimistprisen følger et kunstværk, udformet som en bog i oxyderet kobber, udført af den fynske billedhugger Jens Galschiøt.