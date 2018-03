Halvanden time før den officielle ankomst ruller de første politimotorcykler ind ad Grønnegade foran Brandts for at tjekke, om alt er, som det skal være før kronprins Frederiks besøg.

Inden for glasdørene byder den belgiske tegner Hergés rene streg tilskuerne velkommen - manden med det borgerlige navn Georges Remi, der først og fremmest er kendt som tegneseriefiguren Tintins skaber. Men han indeholdt også andre facetter, og det er denne person, Brandts prøver at indfange i sin nye udstilling. Som kronprinsen er kommet for at indvi.

“ - Jeg fik Tintin ind lige efter modermælken - læst op på fransk - og siden læste jeg dem selv. På fransk. Kronprins Frederik

Et lille kvarter for sent triller den sorte Mercedes S500e alias Krone 68 ind foran den røde løber.

Efter at have hilst på direktør Mads Damsbo og borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er det tid til de officielle taler fra den udendørs amfiscene. Her bemærker især tv-værten for Troldspejlet, Jakob Stegelmann, sig med en levende tale:

- Man kniber sig i armen. Os, der har kæmpet for tegneserier i mange år og sagt, at tegneserier er kunst og ikke bare noget, man køber i en kiosk, har jo ikke kunnet drømme om, at et kunstmuseum af den her kaliber pludselig har Tintin hængende derinde. Det er jo lige før, man tænker, at det er forkert. Vi vil gerne have, at tegneserier skal blive anerkendt - men SÅ anerkendt? Stop. Vi vil have det for os selv, siger Jakob Stegelmann.

Det er nok i det lys, man skal høre hans opfordring til også at bruge tegneserierne og ikke lade det højtidelige, kunstneriske overtage:

- Tintin er fin kunst, men husk nu at gå hjem og læs Tintin bagefter. Det gør ikke noget, at der kommer leverpostej på, for det er bare sådan noget, man skal sidde med derhjemme. Ja ok, måske er det rødvin, du har spildt, hvis du er lidt ældre, som han bemærker.

Og det fascinerende ved Tintin? Det prøver Jakob Stegelmann at få frem med denne historie:

- Jeg skulle helst læse bøger, da jeg var dreng. Men så kom Tintin, og han var ok. Ham læste jeg sammen med mig far, og vi grinede ad historierne. Det var en åbenbaring. På den måde blev det anerkendt hjemme hos mig, at man kunne læse tegneserier, og at det kunne være lige så intelligent som at læse de bøger, der af en eller anden underlig grund ikke har tegninger.