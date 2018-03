Assens: "Luk venligst døren efter dig", står der på et lamineret A4 ark på den blå smæk-dør med kraftig lås. For bag døren er der filmoptagelser igang. Smækdøren sidder for enden af de tilgitrede vinduer i Assens Arrest, der i disse dage er location for filmoptagelser til en ny dansk spillefilm om syngende, fængslede kriminelle.

- Jagten gik ind på at finde et sted, hvor der var de faciliteter, vi skulle bruge og som var flotte nok, siger producer Senia Dremstrup, der har haft location scouts ude i hele landet. Blandt andet kiggede filmholdet også på Horsens Statsfængsel og Hjørring Arrest.

Men holdet endte i Assens Arrest, der har været lukket og tom siden juni 2014.

- Man kan ikke bygge sådan en kulisse med smæk-døre og celler op, og det er svært at komme ind i fængsler, der er i brug. Så det her er fuldstændig fantastisk, her er ingen andre, det er en kæmpe gevinst, fortsætter produceren.

- Det er godt fundet, jeg vidste ikke, at det her fandtes, siger Bo Damgaard, direktør i FilmFyn, som støtter filmen med en million kroner, der går til indlogering og forplejning af skuespillere og andet filmpersonale på Fyn.

- Det er det flotteste sted, vi kunne komme til. Mange andre arresthuse bliver brugt som asylcentre, så det her var det bedste sted, siger instruktør Frederikke Aspöck.