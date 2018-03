Et udsnit af rollelisten Jacob Lohmann (Markus Føns, varetægtsfængslet finansmand) Kendt fra "Norskov" og "Flaskepost fra P".Anders Mattesen (Niels, indsat og leder af fængselskoret) Komiker netop ved at lave sit jubilæumsshow "Anden 25". Christopher Læssø (Simon, indsat) Netop været vært på "Danmark har Talent" og medvirket i Oscarnominerede "The Square". Morten Hebsgaard (Frank, indsat) Kendt fra "Dicte 3", "Spies & Glistrup" mv. Søren Malling (Peter, indsat ) Kendt for sine roller i "Mesteren", "Gud taler ud", "Kapringen" mv. Finn Nielsen (Richard) Jesper Groth (Søren) Anders Brink (Morten) Peder Pedersen (Jakob, fængselsbetjent) Katrine Bæk (fængselsbetjent) Elvir Ramovic (Mihai)

De Frivillige "De Frivillige" er en ny dansk spillefilm af instruktøren Frederikke Aspöck.Filmen er et komediedrama om den berømte finansmand Markus Føns, der bliver overfaldet i fængslet af tidligere forretningsforbindelser fra rockermiljøet. Derfor vælger han at gå i frivillig isolation i Assens Statsfængsel blandt fængslets svageste indsatte. Han overtales til at deltage i isolationsgangens lille fængselskor, der ledes af den indsatte Niels. De to starter en åben hierarki-kamp om retten til at bestemme hvad og hvordan koret skal synge. Filmen er produceret af SF Studios i samarbejde med Tv 2 og FilmFyn. Scenerne til filmen optages delvist i København og i Arresten i Assens. Filmen har biografpremiere i 2019.

- Fedt, tak, vi gør det igen, bliver der råbt.

Klappetræet viser, at holdet nu skal igang med scene 39, klip 279 - for femte gang. De mange gentagelser har givet skuespillerne chance for at studere deres fængselsceller, der står næsten akkurat, som da de blev tømt for de sidste fanger for over tre år siden. For enden af cellegangen hænger en bladholder med glemte magasiner fra 2014. De indsatte har ironisk nok kunne muntre sig med artikler som "100 designfund til alle rum" fra "Bo Bedre" eller bladet "Fisk og Fri".

- Inden jeg kom herind, tænkte jeg, at når man kom i fængsel, så skulle man bare læse nogle gode bøger. Men når man er her, indser man, hvor trist det er med cement og gråt. Det er altså ikke sjovt, siger Anders Matthesen, der har kigget godt i sin celles skab.

- Det er fedt at se, hvad de indsatte har skrevet til hinanden i skabene. "Stikkere skal dø", der har boet nogen derinde før mig, der har ment det alvorligt, fortsætter komikeren, der aldrig selv har siddet i fængsel.