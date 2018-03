Påskebordet

Påsken er højtid for æg og lam. Endelig fredag tjekker de sønderjyske specialiteter solæg og skidne æg - en favorit i faget madkundskab.

Den korrekte tilberedning af et blødkogt æg er et emne, som ofte vækker diskussion hen over morgenbordet. Madredaktøren har sit bud på en løsning, men det gemmer vi til sidst for at tage et par mindre komplicerede retter med æg op til den kommende påske, som er højtid for netop denne råvare. Skidne æg og solæg er oplagte bud til frokostbordet, og de kan formentligt begge smides i kategorien herreretter uanset, at de appellerer til begge køn - solæg er dog en ret, som for nogle vil være en rustik sag med kombinationen af overkogte æg med grønne blommer fra saltlage med et pift af tabasco. Men solæg er en stor ting blandt afficionados i ikke mindst Sønderjylland, og de er den perfekte undskyldning til at tage sig en afkølet påskebryg og en snaps.

En tanke til Archimedes

Man skal begynde nogle dage i forvejen, så fat din yndlingsgryde og kog en halv snes æg med løgskaller - alternativt rødkål for at få en blå farve - igennem en hel snes minutter for at skylle dem og stille dem til afkøling. Herefter banker du let på skallen og lægger dem i et sylteglas og hælder en lage på salt og løgskaller over, til æggene er dækket - send eventuelt en venlig tanke til Archimedes, som første gang formulerede loven om legemers fortrængning af vand. Et legeme taber som bekendt lige så meget i vægt som den væske, det fortrænger, og saltlagen skal være så tilpas stærk, at æggene kan flyde. Lad æggene stå mindst et par dage eller tre, de kan stå i op til tre uger. Som makkerparret Søren Wedderkopp og Claus Christensen formulerer det i bogen "Hønen og ægget", skal man lede længe efter en bedre anledning til at grise sig til med øl og bjesk end solæg. Retten kræver dog motorik nok til at pille ægget, dele det på langs og tage blommen ud, inden hulningen fyldes med salt, peber, olie og eddike, og den grøngule blomme sættes på plads igen. Med hensyn til bjesk vil madredaktøren foretrække at sænke vandstanden i den julesnaps, som blev købt til en flad hund op til nytår - dejlig rund og stærk - blot et tip til næste år ...

Et trick til det blødkogte æg