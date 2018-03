Hvad er HOP-IN? HOP-IN står for Hands on Production - Innovation and New Ideas. Konceptet er udviklet af Dansk Produktions Univers. Idéen kommer fra Hedensted Kommune. Og Faaborg-Midtfyn er de første på Fyn til at afprøve det. Det skal bringe elever og virksomheder tættere. Eleverne har besøgt lokale virksomheder, hver klasse har dannet deres egen virksomhed, der har produceret og styret et produkt. Det hele sluttede torsdag på Polymeren med en fælles udstilling og 100 smagsprøver. Blandt dommerpanelet var Borgmester, Hans Stavnsager (S), Løgismose og en kokkeelev. Vinderen blev fundet på baggrund af en samlet vurdering af smagsprøver, økonomi, marketing, udførelse. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Vi er ved at lave en computerholder, så vi kan have computeren til at stå fremme med vores Facebook og hjemmeside åben, siger 13-årige Alberte Wittrup Winther.

Årslev: Hamren og saven blander sig med lyden af grin. Duften af savsmuld og maling hænger i luften. Den gamle skofabrik - Polymeren - er ved at blive omdannet til et street food mekka.

Eleverne kommer fra 7. klasser på Carl Nielsen Skolen, Pontoppidan-afdelingen under Brobyskolerne og Tingagerskolen. Siden mandag har de drevet produktionsvirksomheder under temaet street food.

Det er i forbindelse med et projekt, der hedder HOP-IN. Og her er tankerne, at der skal være større sammenhæng mellem skoler og produktionsvirksomheder. Derfor har eleverne været på besøg hos flere forskellige virksomheder for at få et indblik i blandt andet regnskab, marketing og madlavning.

“ - Det har været svært, fordi man er meget afhængig af hinanden. Men man lærer at arbejde sammen. Og så jeg vidste slet ikke, der var så meget i det at drive en virksomhed. Alberte Wittrup Winther, elev på Tingagerskolen.

Men også for at blive klædt på til arbejdet. De har nemlig selv skulle stå for alt. Lige fra idé til udførelse. De har lavet mad, bygget boder, lavet reklamevideoer, budgetter og alt andet, det indebærer at starte en virksomhed op.

- Vi vil gerne skabe en større interesse og have flere ind på erhvervsuddannelserne. Vi vil også gerne sætte mere fokus på innovation og iværksætteri, siger John Mogensen, erhvervskonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I starten af ugen blev hver klasse inddelt i forskellige arbejdsgrupper - økonomi og administration, salg og markedsføring, design og dokumentation, håndværkergruppe og madproduktion. I fællesskab har arbejdsgrupperne samarbejdet om at lave en virksomhed per klasse.

- Det skal give dem et mere nuanceret billede af, hvordan erhvervslivet er. Og så skal de se, at det faktisk er rigtig spændende og nødvendigt med den viden, de har fra skolen, siger John Mogensen.