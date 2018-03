Forud for terminsprøverne er eleverne på Middelfart Gymnasium blevet informeret om, at de skal downloade ExamCookie, inden prøven starter, og hvordan programmet helt præcist overvåger, om de snyder, ved at gemme data om deres færden, mens prøven står på. Men hvad tænker eleverne egentlig selv om programmet? Fyens Stiftstidende har været forbi gymnasiet og spurgte tre elever, som har været til terminsprøve, hvor de blev påtvunget at installere programmet på deres private computere.

Louise Scheel, 17 år og går i 2.g: - Personligt har jeg ikke rigtigt noget imod det. Jeg synes egentlig, at det er et godt koncept - for så kan man måske bedre hold styr på det. For der har været dte her med, at folk snyder til tider. Så jeg synes personligt, at det er ok. Og jeg lagde overhovedet ikke mærke til, at jeg havde programmet på min computer under prøven. Vi har heller ikke rigtigt snakket om det forud for prøven os elever imellem. Nogle har måske været lidt: Hvorfor nu det? Og det her med at der bliver holdt øje med én. Men jeg tror ikke, at det er så mange, der er så bekymret ved det. Jeg er i hvert fald ikke - også fordi jeg ved, at det, der bliver samlet ind, bliver fjernet til sidst.

Aksel Wiig, 18 år og går i 2.g: - Til at starte med syntes vi, at det var lidt grænseoverskridende, fordi vi er jo virkelig blevet oplyst om, hvordan alt på éns computer er følsomt for misbrug og overvågning generelt. Men på den anden side kan vi alle sammen sagtens forstå problemet med snyd til eksamenerne, og jeg tror, at der nu vil være færre, der overvejer at snyde. For programmet logger alle hændelser fra det, man ellers har haft åbent. Og fordi jeg mener, at jeg ikke har snydt, gør det mig ikke så meget, at de gemmer data fra mig i en periode. Det er dog stadig grænseoverskridende, og under terminsprøven i dag (torsdag, red.) når jeg at sidde og tænke: Der må virkelig ikke poppe noget op, som jeg har haft åbent før prøven - en besked fra en eller anden i et program, man har glemt at lukke.