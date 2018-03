- No shit, Sherlock.

Det skriver statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) torsdag på Twitter i en sarkastisk kommentar til en undskyldning fra Facebook-chefen, Mark Zuckerberg.

Statsministeren linker til en Politiken-historie, hvor Zuckerberg erkender, at Facebook har begået fejl og vil rette op efter en skandale om misbrug af data.

Der har rejst sig et ramaskrig mod Facebook, efter at det er afsløret, at britiske Cambridge Analytica har fået adgang til data fra 50 millioner amerikanske profiler på Facebook.

Det skete i forbindelse med den amerikanske valgkamp i 2016 for at hjælpe Donald Trump med at blive præsident.

"No shit, Sherlock" kan bedst oversættes som "hvor svært kan det være?" som reaktion på, at en person erkender det fuldstændig oplagte.

EU-præsident Donald Tusk har på fransk opfordring sat skandalen om misbrug af Facebook-data på dagsordenen for EU-topmødet torsdag i Bruxelles.

- Vi er nødt til at øge vores modstandsevne over for hybride trusler, såsom underminering af tillid til vores demokratier gennem falske nyheder eller indblanding i valg, sagde Donald Tusk onsdag.

- Det synes at være særligt relevant i lyset af de seneste afsløringer om Cambridge Analytica, sagde han.

EU-lederne ventes i deres sluterklæring fra topmødet at kræve bedre garantier for, at privatliv og personlige data beskyttes på nettet.

- Sociale netværk og digitale platforme bliver nødt til at garantere gennemsigtige procedurer og fuld beskyttelse af borgernes privatliv og personlige data, står der i et udkast til sluterklæring.