Grænsehegn

Af frygt for svinepest, der kan smitte danske svin, har blå blok fundet penge til et hegn på 70 km ved grænsen til Tyskland. Vildsvinet skal udryddes.

Vildsvin: Et hegn langs den dansk-tyske grænse skal holde vildsvin ude af Danmark.

Det er et af de tiltag, regeringen og Dansk Folkeparti torsdag blev enige om for at beskytte den danske svineeksport mod truslen fra afrikansk svinepest.

- Jeg vil ikke løbe nogen risiko. Det er en milliardeksport på 11 milliarder kroner årligt, som vi risikerer at sætte over styr. Ved udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport til tredjelande øjeblikkeligt lukke, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

Derfor har blå blok sat 124 millioner kroner af til en indsats mod sygdommen, hvoraf hegnet er den klart største post.

Det skal strække sig knap 70 kilometer langs grænsen til Tyskland. Planen er at bygge det 1,5 meter højt og grave det cirka 50 centimeter ned i jorden. Det får ingen indflydelse på vejtrafikken, og der opsættes færiste eller låger ved gangstierne, der krydser grænsen.

Den frygtede sygdom, der blandt andet spredes af vildsvin, er godt nok endnu ikke set i Tyskland. Men den er udbredt i blandt andet Polen, Tjekkiet og de baltiske lande, så landbruget er nervøst.

Danish Crown-direktør Jais Valeur erklærer sig tilfreds med planerne.

- Det kan virke voldsomt med et hegn langs grænsen, men der kan nærmest ikke gøres nok for sikre Danmark mod en sygdom, som dyrene vil lide under, siger Jais Valeur i en pressemeddelelse.

I Sønderjylland er ikke alle med på planerne. Hinrich Jürgensen, der er formand for organisationen BDN, som repræsenterer det tyske mindretal, har svært ved at se fornuften.

- Vi har en hel masse områder, man ikke kan lukke med hegn, blandt andet steder hvor landmænd har jord på begge sider af grænsen. Jeg tvivler på, at man har tænkt sig godt nok om, siger Hinrich Jürgensen til JydskeVestkysten.

Foruden hegnet hæves bødestørrelsen for adfærd, som øger risikoen for at bringe svinepesten til Danmark. Det kan være utilstrækkelig rengøring af dyretransportere, ulovlig indførsel af fødevarer eller ulovlig fodring med madaffald.