Jeg har tænkt mig at kæmpe med næb og kløer for, at der ikke kommer lejligheder. Vi kan ikke undvære et hotel i Otterup. Hvis vi kunne købe en restaurant i Bogense, kan vi også købe et hotel i Otterup. Det mener jeg ikke, at vi skal, men der skal gerne være et hotel i Otterup. Hotellet dokumenterer hele byens begyndelse som en stationsby og er en ikonisk bygning. Lejligheder vil være altødelæggende, selvom Otterup mangler lejligheder. De skal bare ikke ligge der. Selvfølgelig skal kommunens største by have et hotel, for det gavner også butikkerne og den øvrige handel i byen. Vi har som regel mulighed for at lave et paragraf 14-forbud, men det ved jeg endnu ikke, om vi kan her.