Otterup: Det er meget skidt for Otterup, at der ikke længere skal være hotel i byen. Det mener formand for Otterup Markedsforening Børge Nielsen, der i Stenløkken kun bor et solidt kast fra hotellet.

- Otterup Hotel er en gammel traditionel bygning i Otterup. Det vil være en dødssynd at godkende den til lejligheder, og det er grotesk, at vi netop nu kan læse, at Nordfyns Kommune mangler overnatningsmuligheder, siger han.

“ Lad os for én gangs skyld stå sammen og vise resten af kommunen, at vi også kan samles til modstand mod et sådan overgreb. Børge Nielsen, Otterup

Børge Nielsen er helt klar i spyttet, når han opfordrer borgerne i Otterup til at kæmpe imod planerne.

- Jeg håber på, at foreninger og borgere i Otterup vil stå sammen og protestere mod den nye ejers planer. Lad os for én gangs skyld stå sammen og vise resten af kommunen, at vi også kan samles til modstand mod et sådan overgreb, som jeg føler, at det er, hvis vi tillader det her.

Børge Nielsen opfordrer i øvrigt til hurtigst muligt at få stiftet en borgerforening, som kan høres og ytre sig om byens udvikling.