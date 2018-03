Samtlige fynske borgmestre har forfattet et brev som modsvar til regeringen og DF's ønske om at etablere en bro over Kattegat.

"Med udmeldingen om en mulig Kattegatbro skaber man en skæv udvikling i Danmark. Vi er på Fyn rigtigt glade for regeringens resultater i forhold til at skabe et bedre Danmark i balance. Med en eventuelt Kattegatbro vil dette arbejde blive negativt udfordret. Resultatet vil blive en kraftig centralisering omkring aksen København - Aarhus", skriver borgmestrene.

Derfor har samtlige borgmestre skrevet under på et brev, som indeholder et modvar til dem, som gerne vil bygge en Kattegatforbindelse. Brevet begynder med at understrege det overordnede budskab.

For nogle er det som en drøm, der går i opfyldelse, at få etableret en bro over Kattegat. Mens det for borgmestrene i de fynske kommuner minder mere om et decideret mareridt.

Brevet understreger, at væksten på Fyn vil lide, hvis man etablerer en Kattegatbro. - For Fyn vil en bro over Kattegat betyde, at en stor del af den trafik, der skaber udvikling og vækst på Fyn, vil blive sat under pres. Herudover er det afgørende, at vi fortsat nationalt holder fokus på at udvide med det tredje spor på Vestfyn og Syd om Odense. På Fyn var 2017 et rigtig godt år med både en videreførelse af det tredje spor fra Nr. Åby til Odense Vest og takstnedsættelser på Storebælt, anfører borgmestrene videre.

Borgmestrene har et helt konkret forslag til et næste skridt efter udvidelsen af motorvejen over Fyn.

"De fynske kommuner er enige om, at næste skridt efter motorvejsudvidelsen må være en udbygning af en fast forbindelse over Lillebælt samt timemodellen. Vi anbefaler klart at fortsætte prioriteringen af infrastrukturen på Fyn til gavn for sammenhængskraften i hele Danmark", står der afslutningsvis.

Brevet er skrevet under samtlige ti borgmestre i det fynske område, herunder også tre Venstre-borgmestre, som altså ikke enige med deres partifæller i regeringen.

Brevet er underskrevet af:

Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg Kommune,

Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune,

Bo Hansen (S), borgmester i Svendborg Kommune,

Tonny Hansen (SF), borgmester i Langeland Kommune,

Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune,

Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense Kommune,

Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune,

Hans Stavnsager. (S) borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Johannes Lundsfryd (S), borgmester i Middelfart Kommune og

Ole Wej Petersen (S), borgmester i Ærø Kommune.