Bøjden: Idéer og visioner, der rækker ud over Fyns grænser, er, hvad campingparret fra Bøjden Gitte og Per Blaabjerg arbejder under. De to har drevet campingplads sammen i godt 30 år, og deres eget campingeventyr begyndte i 1992, da de overtog campingpladsen i Løgismose.

Siden da er parrets campingimperium vokset. For med allerede fire CampOne campingpladser fordelt i hele landet, og med titlen Danmarks største privatejede campingkæde, kommer der nu endnu en i rækken.

Bagom CampOne Gitte og Per Blaabjerg begyndte at drive campingplads sammen, da de var 22 og 24 år.I 1992 startede de selv Løgismoseskov Camping.



I 2003 overtog de campingpladsen i Bøjden fra Pers forældre. Efter millioninvestering blev den femstjernet.



I 2009 overtog de Grenen Camping i Skagen, i 2013 købte de campingpladsen i Assens, og nu har de som den femte i rækken købt Ajstrup campingplads ved Aarhus.



Dermed har Gitte og Per med deres kæde CampOne campingpladser i hele landet.

Onsdag købte Gitte og Per Blaaberg nemlig en campingplads i Ajstrup nær Aarhus. Campingpladsen åbner fredag.

- Vi ved ikke helt, hvad vi har købt, men vi er klar til at trække i arbejdstøjet og gøre pladsen i stand, for som den er nu, er den ikke, som vi vil have den, siger Gitte Blaabjerg.

Pladsen i Ajstrup er parrets femte campingplads i CampOne-kæden. Den fandt parret attraktiv, fordi pladsen ligger nær storby og vand.

“ - Vi kan lide udfordringen i at bygge noget op. Vi synes, det er sjovt, og vi nyder den virkning, det har med flere pladser rundt om i landet. Gitte Blaabjerg, ejer af CampOne

Gitte og Per Blaabjerg har efterhånden en del erfaring i at opstarte og drive campingpladser, og de nyder det.

- Vi kan lide udfordringen i at bygge noget op. Vi synes, det er sjovt, og vi nyder den virkning, det har med flere pladser rundt om i landet, hvor mange efterhånden kender vores navn og brand, fortæller Gitte Blaabjerg.