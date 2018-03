Franskmænd har et passioneret forhold til baguette. Her snuser jurymedlem Pascal Barillon til et brød i den årlige konkurrence om at bage Paris' bedste baguette. Billedet er fra 2013, hvor 203 bagere deltog. 52 af baguetterne blev diskvalificeret for ikke at holde sig inden for en længde på 55-70 cm eller en vægt på 250-300 gram. Foto: Charles Platiau/Reuters/Scanpix