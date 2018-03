Fredag åbner burgerbaren Jagger i Vestergade. Det er første gang kæden etablerer sig udenfor København, og den vil sætte fokus på gode råvarer og en uhøjtidelig stemning.

Hvis man tænker, at det at lave en god burger ikke ligefrem er raketvidenskab, så er de nok ikke helt enige hos Jagger. Den københavnske fastfood-kæde åbner fredag på adressen Vestergade 5 - lige over for turistbureauet. Det er første restaurant uden for København, og det er med burgere fra 50 kr. og opefter. Samt hotdogs, kyllinge-nuggets, pomfritter med mere. Jagger i Odense Jagger i Odense åbner fredag d. 23. marts kl. 17.



Det bliver den sjette Jagger og den første i provinsen. De fem andre ligger på Amager, Frederiksberg, Nørrebro, Vesterbro og i Købmagergade.



Den første Jagger åbnede i februar '16, og siden er det altså gået hurtigt.



Kredsen bag Jagger tæller blandt andet kokken Rasmus Oubæk, der hentede to Michelin-stjerner på den hedengangne restaurant Kommandanten og senere en stjerne på Oubæk. Han var en overgang også med i Mash, som i Odense næsten er nabo til Jagger.



Michelin-stjerner bliver der nok ikke nogen af til Jagger, men så sent som i december fik Jagger på Nørrebro seks hjerter i en af Politikens café-anmeldelser.



Konceptet for Jaggers burgere er, at de skal være håndholdte og uden dikkedarer. Eller som Simon Husum, der er manager for alle Jaggers nu seks restauranter, udtrykker det: Uden foie gras, løgringe og stjernekastere. I stedet er fokus på de gode råvarer. Og når folkene bag fortæller, at det har taget seks måneder i samarbejde med slagteriet, der leverer kødet til burger-bøfferne, at finde den helt rigtige måde at hakke kødet på, så er det, man når frem til erkendelsen af, at det at lave burgere kan have et moment af raketvidenskab over sig. Det handler også om at finde den rigtige mundfylde og det helt rigtige burger-bolle-bageri - i dette tilfælde i Sønderjylland. Det er da også en flere gange Michelin-stjerne-belønnet kok, Rasmus Oubæk, der er med i Jaggers ejerkreds. Og for ham og hans kompagnoner handler det om at præstere godt håndværk, og så lave noget af den mad til andre, man selv gider spise. Noget af det mad, alle kender og kan relatere sig til, fortæller Rasmus Oubæk og medejer Christian Brandt. Med gode råvarer og hypermoderne køkkenteknologi som den røde tråd.

45 siddepladser

Når dørene til Jagger åbnes fredag kl. 17, er det til en restaurant med 45 siddepladser samt borde og bænke udendørs. Vestergade 5 rummede senest forretningen Trendbazaar in a Bag. Nu er der indrettet på en måde, som man vil kunne kende, hvis man har besøgt et af Jaggers fem steder i København. Med vægt på det afslappede og uhøjtidelige, for det skal være et sted, hvor man kan sidde over en burger og betragte strøglivet eller læse en bog, hvor håndværkersjakket kan holde frokostpause, hvor pigerne på shoppetur kan droppe ind, eller hvor de unge kan begynde en glad aften i byen med en burger og en bajer - eller frozen-daiquiri-cocktails, som også er på kortet. Ligesom det selvfølgelig kan fungere som take away-sted. Eller man kan få Jaggers mad bragt hjem med det i Odense relativt nystartede Wolt som leverandør. Simon Husum er som nævnt general manager for alle seks Jagger-restauranter, og Christian Andy er ansat som daglig leder for noget, der bliver omkring 20-25 medarbejdere, der skal sørge for det høje serviceniveau, som Jagger har som målsætning. En del af de ansatte er i øvrigt tidligere Jagger-medarbejdere, der er flyttet fra København til Odense for eksempel for at studere.

Odenseansk forbindelse