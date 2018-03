2017 var et gyldent år for den børsnoterede plastickoncern SP Group, der har hovedsæde i Søndersø. Året satte rekord på alle områder, og 2018 bliver endnu bedre.

Med tre syv mile-skridt i træk har SP Group med hovedsæde på Nordfyn bragt sig op i en helt anden klasse i dansk erhvervsliv. Det bekræftes af regnskabet for 2017, der blev offentliggjort torsdag eftermiddag.

Tallene viser, at både omsætning og overskud igen steg kraftigt og satte rekord. Resultatet kommer efter en tilsvarende udvikling i 2015 og 2016, og virksomheden forventer også - en mindre - fremgang i 2018.

SP Group A/S Hjemsted: SøndersøCVR-nummer: 15 70 13 15



Direktion: Frank Gad (adm.), Jørgen Hønnerup Nielsen (økonomi)



Bestyrelse: Niels Kristian Agner (formand), Erik Preben Hom (næstformand), Hans Wilhelm Schur, Hans-Henrik Eriksen, Bente Overgaard



Ejere: Børsnoteret. Schur Finance (20,5 pct.), Frank Gad (16 pct.), ATP (6,2 pct)



Regnskabstal 2017:



Omsætning: 1.884 millioner kroner (2016: 1.519)



Overskud af primær drift (EBITDA): 275 millioner kroner (2016: 203)



Overskud før skat: 176 millioner kroner (2016: 123)



Overskud efter skat: 132 millioner kroner (2016: 93)



Egenkapital: 538 millioner kroner (2016: 429)



Antal ansatte: 1.852 (2016: 1.559)

Omsætningen voksede med 24 procent og blev på 1,9 milliarder kroner, mens overskuddet før skat voksede med 43 procent til 176 millioner kroner. Det er eksporten, der har trukket væksten op, mens det danske salg er faldet - for første gang står udlandet for over 60 procent af omsætningen i koncernen, der fremstiller mange forskellige typer plasticprodukter.

På Fyn har SP Group blandt andet produktion i Langeskov (Medicopack) og i Nørre Aaby (MM Composite). I alt havde koncernen i gennemsnit 1852 ansatte i 11 lande.

SP Group havde på forhånd anslået tal for 2017, der viste sig at holde. Derfor ændrede kursen på aktien sig ikke meget efter offentliggørelsen af regnskabet. Aktien steg meget kraftigt i foråret 2017 og nåede helt på på kurs over 1200. Den faldt lidt ned igen og er siden da svinget mellem 1000 og 1200.

Fremgangen på alle felter betyder, at Nasdaq-børsen i København har flyttet SP Group fra gruppen Small Cap til Mid Cap.