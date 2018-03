Svendborg: De røde vinduer i Café Rouge i Møllergade må ikke være røde ret meget længere.

Det er den korte version af det ni sider lange afslag på caféens indehaver Jørgen Lundsgaards ansøgning til Svendborg Kommune om en dispensation fra den bevarende lokalplan, der gælder for det indre Svendborg.

Jørgen Lundsgaard har søgt om at få lov til at beholde de omdiskuterede røde vinduer i plastik og at nøjes med at skifte sin stribede markise ud med en ensfarvet rød. Men den går ikke. Det er ikke nok til at gøre facaden lovlig og i overensstemmelse med lokalplanen, lyder det i afslaget fra kommunen.

Der må ikke være plastik-vinduer i en ejendom, der er bygget i en tid, hvor man slet ikke brugte plastik, og som stadig har trævinduer på den øverste etage. Den røde farve bryder med bygningens arkitektoniske helhed og balance og lokalplanens krav om brug af jordfarver. Og da facaden med den røde farve ikke kan godkendes, kan en rød markise heller ikke.

Det er tosset, mener caféindehaveren selv.

- Det gør jo, at man pludselig føler sig hensat til Østtyskland, hvor det ikke er mig selv, der bestemmer mere, hvordan jeg vil etablere en forretning. Hvor det er kommunen, der dikterer, hvordan den skal se ud, siger Lundgaard, der ikke havde indhentet de nødvendige tilladelser forud for, at han ændrede facaden.