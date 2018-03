Den walisiske fodboldspiller Gareth Bale kalder det en stor ære, at han torsdag overgik legenden Ian Rush som den spiller, der har scoret flest mål på landsholdet.

Da Wales vandt med hele 6-0 ude over Kina i en træningskamp, scorede Bale hattrick og nåede dermed op på 29 mål for landsholdet i karrieren.

- Det er en enorm ære og bedrift for mig. Da jeg var en lille dreng, havde jeg aldrig troet, at jeg skulle slå rekorder for Wales, siger Bale til BBC Sport Wales.

- Men nu, hvor det er sket, så er det en utrolig ære og en af de bedste ting, jeg har opnået i min karriere, siger Real Madrid-stjernen.

Rekorden blev slået i den første kamp under ledelse af Ryan Giggs, som lige er blevet ansat som landstræner.

- Alle ønsker selvfølgelig at imponere den nye landstræner. Det var en god start under hans ledelse, siger Bale.

Ian Rush nåede at score 28 mål i 66 landskampe for Wales. Bale har brugt tre landskampe mere for at score 29 mål.

Bales hattrick var i øvrigt det første af slagsen, siden Robert Earnshaw scorede tre mål for Wales mod Skotland i 2004. Og det var også første gang, Bale scorede tre mål på landsholdet i den samme kamp.

Bale scorede sit debutmål for Wales i oktober 2006, da han som 17-årig sendte bolden i nettet direkte på frispark og var med til at tabe 1-5 til Slovakiet.

I torsdagens 6-0-sejr over Kina scorede Bale efter 3, 21 og 62 minutter. De øvrige walisiske scoringer blev sat ind af Sam Vokes med to kasser samt Harry Wilson.

Mandag skal Wales i finalen ved træningsturneringen China Cup møde vinderen af opgøret mellem Tjekkiet og Uruguay, som spilles fredag.