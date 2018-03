Chefen sagde op efter få måneder, men opbakningen vokser og Vores Faaborg & Egn har store visioner om nye aktiviteter i Faaborg-området.

Faaborg: Den nye paraplyorganisation, Vores Faaborg & Egn, har fået en vanskelig start og kan ikke fremvise "operationelle" resultater endnu, blandt andet fordi chefen sagde op efter ganske få måneder i spidsen for det nye projekt. Opbakningen bag visionen er støt voksende, og der ligger nu en klar handleplan, der allerede i år fører frem til en fusion med Shopping Faaborg og Turistforeningen for Midt- og Sydfyn med tætte relationer til Erhvervsrådet, ligesom en stribe af bysamlende initiativer og aktiviteter skal testes i løbet af 2018. Det kan bliver året, hvor faaborgenserne for alvor kommer til at opleve, hvad det nye fællesskab kan præstere. Vores Faaborg & Egn Formand: Charlotte Stiller, direktør for Hotel Faaborg Fjord.



Næstformand: Sofie Find, ejendomsmægler, indehaver af Real Mæglerne.



Kasserer: Søren Andersen, ejendomsmægler, indehaver af EDC.



Sekretrær: Mads Holgaard, iværksætter, medieejer, indehaver af konsulentvirksomheden R4.



Bestyrelsesmedlem: Ole Billum, investor og erhvervsmand, formand for Billum Holding Aps.



Bestyrelsesmedlem: Lars Jensen, indehaver af Bo Godt, formand for Shopping Faaborg.



Bestyrelsesmedlem: Flemming Munkesø, uddeler i SuperBrugsen Faaborg.



1. suppleant: Jan Klink Andersen, områdedirektør Sparekassen Fyn.



2. suppleant: Peter Thor Andersen, direktør for Øhavsmuseet.



Ansat af bestyrelsen: Fungerende bylivskoordinator Stine Mjaaland.

Udfordrende start

Iværksætteren og politikeren Mads Holdgaard fremlagde den første årsberetning fra bestyrelsen for Vores Faaborg & Egn, som torsdag formiddag holdt generalforsamling for et halvt hundrede deltagere på Hotel Faaborg Fjord. Holdgaard, som er sekretær i bestyrelsen, konstaterede, at det har været en "udfordrende start" for den nye forening, fordi bylivskoordinator Marie Louise Bøgh Larsen måtte sige op efter bare tre måneders ansættelse. Der stødte komplikationer til i forbindelse med hendes graviditet, og hun valgte at trække sig uden at påføre foreningen omkostninger. Mads Holdgaard kaldte det "storsindet". “ Vi er på en mental rejse der giver os følelsen af fællesskab og solidaritet på vej mod det Faaborg, vi gerne vil udvikle os til. Mads Holdgaard, sekretær i bestyrelsen for Vores Faaborg & Egn Siden er kreativ konsulent Stine Mjaaland, der oprindelig var ansat på 10 timer, rykket op i tid og har varetaget pligterne som bylivskoordinator, og der er ikke umiddelbart sat nogen slutdato på den aftale. Mjaaland er nu assisteret af Malene Kniep som er lønnet, deltidssekretær i foreningen. Den lidt humpende start har ifølge Mads Holdgaard betydet, at Vores Faaborg & Egn ikke er nået så langt med de "operationelle og håndfaste" ting, men det sker i løbet af 2018.

Fusion på vej

- Vi har en tæt dialog med Shopping Faaborg og turistforeningen og kan nå frem til en fusion mellem de tre foreninger i løbet af 2018, sagde han. Det bekræftede såvel formand for Shopping Faaborg Lars Jensen som den nye formand for turistforeningen Brian Westphal, som begge kunne meddele, at de stiller med mandater fra positivt indstillede bestyrelser. Mads Holdgaard nævnte, at der også vil være tætte relationer til Erhvervsrådet, der jo har fokus på hele kommunen, hvor navnet fortæller en del om Vores Faaborg & Egns fokus.

Afgørende for udvikling