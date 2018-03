Til september får musikhuset en festival opkaldt efter den store Le Klint-lampe, der hænger i dets foyer. Det sker, fordi firmaet Le Klint, som står for lampen, vil markere sit 75. jubilæum. Og fordi to musikglade kvinder synes, byen mangler en særlig slags musik.

Scenen står allerede i Odeons foyer, og Le Klint-lampen "Swirl" hænger lige oppe over, så hvorfor ikke lave et arrangement, der kæder de to ting sammen. En festival.

Tanken slog sig ned hos Odeons kulturchef Sara Ekknud og Isa Jensen, der er kreativ direktør i lampevirksomheden i Næsby, for to år siden. Da mødtes de to første gang for at tale belysning i byens kommende musik-, teater- og konferencehuset. Alligevel var det først op mod sidste nytår, at planerne for den kommende Swirl Festival blev så konkrete, at der blev sat en dato i kalenderen. Det blev tredje weekend i september.

Swirl Festival "Swirl Festival" fylder Odeon med jazz 14.-15. september 2018.



Festivalen vender tilbage i de kommende år - hvert år med nyt tema.



Festivalen er opkaldt efter lampen i foyeren, som er lavet af Le Klint, og den første finder sted i år, hvor den lokale virksomhed kan fejre 75. års jubilæum.

- Le Klint har 75 års jubilæum i 2018, fordi virksomheden blev begyndt i 1943. Vi synes, det skal markeres med en fysisk begivenhed, som vi giver til byen, men også at det er en god anledning til at fortælle flere odenseanere, at lampevirksomheden faktisk befinder sig i Næsby og altid har gjort det, siger Isa Jensen, der ud over at arbejde i lampefirmaet er gift med Le Klints direktør, Kim Weckstrøm Jensen.

- Men det er også meningen, at Swirl Festival - som er opkaldt efter den store sølvlampe i Odeon - skal være en tilbagevendende begivenhed med et nyt tema hvert år. I år bliver det jazz, fordi vi synes, at der mangler jazz i byen. Og fordi jeg er jazzsanger og elsker jazz, siger Isa Jensen, der er uddannet sanger i England.