Utilfredshed med Black Army fik i december 2016 en 33-årig mand til at kaste en håndgranat mod bandens klubhus i Herning.

Håndgranaten indeholdt ifølge anklagen 3000 stålkugler, og eksplosionen skadede biler og bygninger i en afstand af 55 meter.

Torsdag har Retten i Herning kendt Miki Toth skyldig i forsætlig fareforvoldelse. Handlingen var egnet til at fremkalde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, lød anklagen.