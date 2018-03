Flyvesandet: Der bliver en række aktiviteter på Flyvesandet Camping, som åbner sæsonen i dag, fredag 23. marts. For de voksne er der ofte bankospil, og i maj holder man romsmagning. Ellers byder programmet på VW bustræf, hvor campingpladsen får besøg af 50-60 flotte busser.

Der bydes også en jazzaften med bandet Two Tone Chili, hvor der vil være mulighed for at tilmelde sig spisning. Til Sankt Hans vil der blive lavet oste- og pølsebord, inden bålet tændes, og der arbejdes på at holde countryfest i højsæsonen.

- For børnene har vi påskejagt og et helt specielt spøgelsestog i forbindelse med påsken. Børnebanko, pandekagebagning og børnedisco er ofte på programmet sommeren igennem, og Nordfyns Musikskole afvikler sommercamp i uge 27, hvor alle børn er velkomne, siger lejrchef Susan Vangedal.

Hun understreger samtidig, at man naturligvis ikke har pligt til at deltage i arrangementerne. Til dem, der trænger til at sidde i forteltet og lytte til campinglivet eller gå og cykle lange ture i den skønne natur, vil der også være masser af plads.

På Flyvesandet er der rig mulighed for at bade, fiske og surfe fra rene badestrande. Og hvis man er interesseret i fugle, så kan man observere dem fra fugletårnet. Det anbefales også at medbringe cykler, da det smukke flade landskab kan bestiges af alle uanset alder og kondition. Fra Flyvesandet er der udsigt til naturskønne Æbelø, hvor man kan gå til på en time, når der er lavvandet - måske med madpakke i rygsækken. /EXP