Heartland Banquet byder i år på et sammensat terroir-repertoire af nye og gamle klassikere fra Christian F. Puglisis restauranter samt nogle af landets bedste råvareproducenter, Skyttes Gartneri og Hindsholm-grisen fra Fyn.

Christian F. Puglisi er manden bag de anerkendte restauranter Manfreds, Bæst, Mirabelle og ikke mindst Michelin-restauraten Relæ, der trods deres forskellige udtryk alle har fokus på enkel mad af høj kvalitet samt økologi og lokale råvarer.

På Heartland Banquet får du en unik mulighed for at få det hele på én gang. Du kan smage på de saftige brød fra Mirabelle, hjemmelavet charcuteri fra Bæst, den famøse tartar fra Manfreds og de yndefulde planteretter fra Relæ. Christian F. Puglisi x Heartland Banquet byder nemlig på en 5-retters farm to table-festmiddag baseret på førsteklasses råvarer fra dedikerede bønder. I baren er der naturlige vine, hjemmebrygget cider og italienske cocktails, som også kan nydes på terrassen i solen.

- Magien i Christian F. Puglisis mad er svær at begribe, men velsmagen og energien er umulig at fornægte. Om det er, fordi mælken køres direkte fra køernes yvere, fordi kokkene høster grøntsagerne, når solen står op, eller noget helt tredje, ved vi ikke, men en ting er helt sikkert: Christian F. Puglisi er uomtvisteligt en af vor tids store gastronomiske udfordrere, lyder det i en pressemeddelelse fra programchef Emil Blauert.

Christian F. Puglisi glæder sig ligeledes til at blive en del af festivalen:

- Heartland bliver en fantastisk scene for os, og at få muligheden for at forbinde så mange mennesker på tværs af samtale, musik, håndværk og økologiske kvalitetsråvarer bliver en kæmpe fornøjelse. Jeg glæder mig helt vildt, udtaler han i pressemeddelelsen.

Det er muligt at booke bord til Christian F. Puglisi x Heartland Banquet fra fredag den 6. april. Den rent økologiske menu koster 395 kr. Resterne - hvis der er nogen - doneres ubeskåret til glade høns og kompostbunker over hele landet.