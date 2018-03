kystsikring

Det er ikke kun cirkelbroen, der har haft det hårdt i østenvinden - kystlinjen er nået tre-fire meter tættere på Fredericia Vold.

Fredericia: Måneder med stort set konstant østenvind har været hård ved Østerstrand i Fredericia, og bølgerne nærmer sig faretruende det fredede voldanlæg. Det får formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S) til at slå alarm. - Vi er nødt til at foretage os noget, hvis vi ikke vil se hele strandengen forsvinde. Gør den først det, er voldanlægget stærkt udsat, siger han. “ Vi kan erstatte cirkelbroen, men hvis Lillebælt når voldanlægget, så er det vores historie, der er truet. Udvalgsformand Christian Bro (S) Lillebælt har gnavet tydeligt i stranden. Der er en klar markering i græskanten til strandengen af, hvor langt saltvandet har slået op ud for de nye badebroer. - Der er vel 10-12 meter ind til voldanlægget. Jeg vil tro, at der er forsvundet tre-fire meter i denne vinter, så det er altså tæt på, siger Christian Bro. Han mener, at der bør tænkes på beskyttelse af voldanlægget i de bestræbelser, der er på at renovere volden, og det bør være et nationalt anliggende. - Hvad nytter det, at vi putter millioner i en renoveringsplan i den ene ende af volden, hvis den langsomt forsvinder i den anden ende. Slots- og kulturstyrelsen har ansvaret for voldanlægget og burde bekymre også sig, siger Christian Bro.

Broer til høfder

I forbindelse med renoveringen af Østerstrand havde udvalgsformanden håbet, at der kunne etableres hård kystsikring sammen med den nye badebroer. Men den plan blev opgivet på forhånd, fordi kystdirektoratet meddelte, at man ville afvise et sådant projekt. - Så vi søgte aldrig om hård kystsikring, selv om det i realiteten handlede om at retablere de høfder, der har ligget som beskyttelse af Østerstrand altid. De er blot ikke blevet vedligeholdt i flere år, og er derfor faldet sammen. Nu havde vi pengene til at få dem retableret, men det må vi ikke, siger Christian Bro. En ny lov om kystsikring kan imidlertid åbne for muligheden. Der er lagt an til, at kommunerne selv skal kunne godkende kystsikringsprojekter. - Loven er ikke endeligt vedtaget, men vi kan håbe, at det giver os en større frihed og meget gerne, at vi kan realisere en bedre beskyttelse af voldanlægget, siger Christian Bro. De nye broanlæg er opført, så det vil være muligt at give dem funktion af høfder, som kan forhindre, at Lillebælt æder sig yderligere ind i stranden.

Betonklods blotlagt