En odenseansk kvinde havde onsdag aften kort efter klokken 21 held til at skræmme en indbrudstyv væk fra hendes hjem på Carl Baggers Allé. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport. Ifølge rapporten forsøgte tyvene at bryde en terrassedør op, men det larmede tilsyneladende så meget, at den kvindelige beboer hørte lydene fra døren. Kvinden gjorde det eneste rigtige, tændte hurtigt lys i stuen og ringede straks til politiet. Det fik indbrudstyven til at flygte fra stedet på en cykel. Ifølge kvinden, var gerningsmanden en mand på 20 til 30 år med lyst blond bølget hår og almindelig af bygning. Han var iført en armygrøn jakke.

Det lykkedes tyven at slippe væk fra stedet, og han nåede tilsyneladende ikke at forrette større skader på kvindens terrassedør.